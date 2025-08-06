Lustig und schockierend: die Kinostarts der Woche

Am Donnerstag starten zwei völlig unterschiedliche Filme im Kino: „Freakier Friday“ mit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis – und „Weapons“ als ein düsteres Mystery über verschwundene Kinder.

Freakier Friday. Im Haus von Anna beginnt der Morgen mit zerbrochenem Porzellan und vertauschten Stimmen: Sie steckt im Körper ihrer Tochter Harper – und ihre eigene Mutter Tess in dem von Harpers Freundin Lily. Was wie eine harmlose Disney-Prämisse klingt, wird im neuen „Freakier Friday“ zu einem rasanten Familienchaos, das gleich vier...