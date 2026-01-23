MENÜ
  • Mahlzeit: Nach 2025-Erfolg stellen Kunstsammlungen Chemnitz neues Jahresprogramm vor

Schlicht und einfach „Wurst“ heißt dieses Bild des Chemnitzer Künstlers Jan Kummer aus dem Jahr 2021. Es wird in einer Ausstellungsreihe zum Thema Essen im Museum Gunzenhauser zu sehen sein.
Schlicht und einfach „Wurst“ heißt dieses Bild des Chemnitzer Künstlers Jan Kummer aus dem Jahr 2021. Es wird in einer Ausstellungsreihe zum Thema Essen im Museum Gunzenhauser zu sehen sein. Bild: Jan Kummer und Galerie Borsenanger
Wolfgang Mattheuer: „Hemd im Wind II“ von 1991.
Wolfgang Mattheuer: „Hemd im Wind II“ von 1991. Bild: VG Bild-Kunst, Bonn 2026/Kunstsammlungen Chemnitz/Jürgen Seidel
Käthe Kollwitz: „Selbstbildnis mit der Hand an der Stirn“ von 1910.
Käthe Kollwitz: „Selbstbildnis mit der Hand an der Stirn“ von 1910. Bild: Kunstsammlungen Chemnitz/Punctum/Bertram Kober
Kultur
Mahlzeit: Nach 2025-Erfolg stellen Kunstsammlungen Chemnitz neues Jahresprogramm vor
Von Matthias Zwarg
Mit dem Thema Essen wird sich ab März eine Ausstellungsreihe im Museum Gunzenhauser befassen, und im Haus am Theaterplatz werden unter anderem Arbeiten von Käthe Kollwitz und dem Ehepaar Mattheuer präsentiert.

Das Kulturhauptstadtjahr hatte den Kunstsammlungen Chemnitz mit 253.000 Gästen einen Besucherrekord beschert. Ganz so viele werden es 2026 sicher nicht werden – doch auch in diesem Jahr bieten die Chemnitzer Museen ein vielseitiges und spannendes Ausstellungsprogramm an, das am Freitag bei einer Pressekonferenz vorgestellt wurde. Bei den neuen...
