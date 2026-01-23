Mahlzeit: Nach 2025-Erfolg stellen Kunstsammlungen Chemnitz neues Jahresprogramm vor

Mit dem Thema Essen wird sich ab März eine Ausstellungsreihe im Museum Gunzenhauser befassen, und im Haus am Theaterplatz werden unter anderem Arbeiten von Käthe Kollwitz und dem Ehepaar Mattheuer präsentiert.

Das Kulturhauptstadtjahr hatte den Kunstsammlungen Chemnitz mit 253.000 Gästen einen Besucherrekord beschert. Ganz so viele werden es 2026 sicher nicht werden – doch auch in diesem Jahr bieten die Chemnitzer Museen ein vielseitiges und spannendes Ausstellungsprogramm an, das am Freitag bei einer Pressekonferenz vorgestellt wurde. Bei den neuen...