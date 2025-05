Mehr als Kraftklub, Trettmann und Blond: Diese Bands und Musiker kommen aus Chemnitz

Dass Kraftklub, Trettmann und Blond aus Chemnitz stammen, ist vielen bekannt. Doch welche weiteren Bands, Musikerinnen und Musiker haben ihre Wurzeln in der sächsischen Stadt? In der Sonderausstellung „Chemnitz auf Platte“ zeigen die Kunstsammlungen Chemnitz zusammen mit der „Freien Presse“ die umfassende Vinylscheiben-Kultur der hiesigen Musikszene.

Eine Mischung aus Dada-Pop, Experimentalelektronik, absurdem Theater und Film-Visuals wäre Mitte der 80er in jedem Westland hinreichend spektakulär gewesen – in der DDR aber, vorbei an allen Konventionen und Hindernissen, war die AG Geige irgendwas zwischen Sensation und Totalüberforderung. Selbst unter dem aufblühenden „Parocktikum“ der...