Mehr Schultheater als Doku: Warum hat die DOK-Filmwoche so viele wesentliche Themen der Zeit ausgespart?

Kultur
Beim Internationalem Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm überzeugte die Auswahl in diesem Jahr nicht, der Gewinner aber schon
Das 68. Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm ist vorbei, und laut Christoph Terhechte war es eine „Super-Ausgabe“: Er habe mit vielen glücklichen Jurymitgliedern, Filmemachern oder Fachbesuchern gesprochen. Diese Einschätzung ist allerdings nicht verwunderlich, schließlich ist Terhechte Intendant und Chef...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.