  • Mehr Schultheater als Doku: Warum hat die DOK-Filmwoche so viele wesentliche Themen der Zeit ausgespart?

Macht sich glücklich auf die Socken: Christoph Terhechte der scheidende Chef der DOK-Filmwoche.
Macht sich glücklich auf die Socken: Christoph Terhechte der scheidende Chef der DOK-Filmwoche. Bild: Birgit Zimmermann/dpa
Kultur
Mehr Schultheater als Doku: Warum hat die DOK-Filmwoche so viele wesentliche Themen der Zeit ausgespart?
Von Juliane Streich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Internationalem Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm überzeugte die Auswahl in diesem Jahr nicht, der Gewinner aber schon

Das 68. Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm ist vorbei, und laut Christoph Terhechte war es eine „Super-Ausgabe“: Er habe mit vielen glücklichen Jurymitgliedern, Filmemachern oder Fachbesuchern gesprochen. Diese Einschätzung ist allerdings nicht verwunderlich, schließlich ist Terhechte Intendant und Chef...
