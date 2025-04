Mia Morgan zieht mit dem neuen Album „Silber“ ein verdammt scharfes Schwert!

Die Deutschpop-Meisterin ist gerade auf Tour und lässt sich von ihrer Fanschar auf Platte Nummer 2 einen eigensinnigen Metalcore-Manson-Sound aus der Hand fressen.

Knallig das Fähnchen in den Wind hängen? Das kennt man in der Musikbranche: Der alte Trend ist vorbei, ein neuer muss her – und das ist, so despektierlich unschön es klingt, ja auch okay: Popkünstler, die davon leben wollen, sind immer im Spagat zwischen ideeller Verwirklichung und Vermarktbarkeit. Die Kunst besteht da stets auch darin,...