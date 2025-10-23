„Millionencoup im Grünen Gewölbe“ in einer MDR-Doku: Die Stunde der Polizisten

Der Coup, der Deutschland den Atem anhalten ließ. Die Dokumentation rekonstruiert die Ereignisse jener Nacht in Dresden.

Eigentlich sollte der Dreiteiler „Millionencoup im Grünen Gewölbe“ erst Ende Oktober in der ARD-Mediathek erscheinen. Doch nachdem am letzten Sonntag erneut Juwelendiebe im Pariser Louvre zugeschlagen und acht Schmuckstücke des französischen Kronenschatzes entwendet hatten, zog der MDR die Veröffentlichung kurzerhand vor. Zu...