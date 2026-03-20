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Chuck Norris in seiner Paraderolle: Den Titelhelden von „Walker, Texas Ranger“ verkörperte er von 1993 bis 2001.
Chuck Norris in seiner Paraderolle: Den Titelhelden von „Walker, Texas Ranger“ verkörperte er von 1993 bis 2001. Foto: IMAGO/Cover-Images
Chuck Norris in seiner Paraderolle: Den Titelhelden von „Walker, Texas Ranger“ verkörperte er von 1993 bis 2001.
Chuck Norris in seiner Paraderolle: Den Titelhelden von „Walker, Texas Ranger“ verkörperte er von 1993 bis 2001. Foto: IMAGO/Cover-Images
Update
Kultur
Mit 86 Jahren: Chuck Norris ist tot
Redakteur
Von Patrick Hyslop
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Jahrzehntelang verkörperte Norris in Filmen und Serien toughe Actionhelden. Nun ist er verstorben.

Traurige Nachrichten für Fans des Schauspielers und Kult-Kampfsportlers Chuck Norris („Walker, Texas Ranger“): Der US-Amerikaner ist tot. Das teilte seine Familie am Freitag auf Instagram mit.
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Erschienen am: 20.03.2026 | 15:26 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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