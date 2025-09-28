„Moby Dick“ im Spinnbau: Ahab jagt den weißen Wal in Chemnitz

Kultur
Malte Kreutzfeldt bringt Melvilles Monumentalroman auf die Bühne – inklusive plastischer Eindrücke der rauen See und der Verhandlung aktueller Fragen zu Männlichkeit, Gott, Macht, Natur und Rache.
Das Meer verheißt Abenteuer. Auf Fischerbooten und Walfangschiffen herrschen zwar strenge Regeln und Hierarchien, doch das gesellschaftliche Korsett bleibt an Land zurück. Die angeheuerten Männer spucken, rüpeln, saufen und arbeiten hart in Segeln und Tagelagen. Und doch sind sie frei, leben Kameradschaft, sind notwendigerweise ein Team, sind...
