Multilinguales Theater: „Die schöne Susanne“ feiert Premiere in Chemnitz mit einem rumänischen Shootingstar

Das Fritz Theater wird international: Die Kulturhauptstadt-Produktion „Die schöne Susanne“ verspricht eine mehrsprachige und tiefgründige Inszenierung.

Sie ist in Rumänien gerade auf dem Sprung zum Filmstar – und steht jetzt auf einer kleinen Bühne in Sachsen: Alexia Gales, 21 Jahre alt. In Rumänien ist ihr Film „High School Thieves“ ein riesiger Kinohit. Und nun spielt sie in Chemnitz Theater. Am 9. Mai feiert das Stück „Die schöne Susanne“ im Fritz Theater Premiere. Es ist eine...