Musik der Woche: Harry Styles verspricht eine Discokugel, Dresden schwebt und der Graf singt beim Zähneputzen

Außerdem: In Schönheide wird Stoner-Rock cool verpostet, Knorkator sind auf Jubiläumstour und die Sleaford Mods lassen es großartig hölzern elektrokrachen!

Minimalismus hat diese Band schon immer ernst genommen, aber das hier ist noch mal ein anderes Level: Auf ihrem 13. Studioalbum „The Demise Of Planet X“ haben die Sleaford Mods ihr Postpunk-Besteck noch mal reduziert. Superspröde Electro-Beatreste und bestenfalls grob skizzierte Hooks und Melodiefetzen feuert das Duo hier ab, und in...