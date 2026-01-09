MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Musik der Woche: KI-K-Pop aus dem Vogtland, Ulk aus Franken mit J.B.O. und A$AP Rocky als Surfer von „Stranger Things“

Bild: KHB Music/dpa/Gregor Wiebe
Bild: KHB Music/dpa/Gregor Wiebe
Kultur
Musik der Woche: KI-K-Pop aus dem Vogtland, Ulk aus Franken mit J.B.O. und A$AP Rocky als Surfer von „Stranger Things“
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Außerdem: Doch kein Vergessen? Plötzlich taucht ganz vorsichtig die legendäre Nachwende-Ostband Das Auge Gottes wieder auf!

Das neue Jahr startet mit einer kleinen musikalischen Überraschung, jedenfalls für mich: In unserer täglichen Online-Hitliste der meistgelesenen Artikel tauchte plötzlich wieder ein Text zu einer ostdeutschen Band auf, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. So etwas passiert eher selten, normalerweise werden die aktuellen Texte gelesen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.12.2025
5 min.
Musik der Woche: Paula Hartmann schmerzt mit Berq, das Ego von Marteria und ein Geburtstag bei A-Ha
Der Rapper aus Rostock macht es spannend und streut hoffnungsvolle Ahnung für sein drittes „Zukunft“-Album. Eine norwegische Poplegende presst Silberplatten, und während die Jugend von Weltentonnen zerquetscht wird, geht Blond baden!
Tim Hofmann
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Zugverkehr im Norden soll ab Samstagmorgen starten
Nachdem mehrere LKW am Brabschützer Berg auf der A 4 hängengeblieben waren, musste die Polizei am Vormittag den Bereich zwischen der Abfahrt Dresden-Neustadt und dem Autobahn-Dreieck Dresden-West zwischenzeitlich sperren. Am Mittag konnte die Autobahn in Richtung Chemnitz wieder freigegeben werden.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
20:00 Uhr
4 min.
Schlägereien, Raub, gesprengte Automaten: Immer wieder Vorfälle im Chemnitzer Stadtteil Gablenz
Mehrere Taten der jüngsten Raubserie ereigneten sich in Gablenz. Nahe des Einkaufscenters gab es zuletzt außerdem zwei Schlägereien unter Jugendgruppen.
Rund um das Gablenz-Center hat es zuletzt immer wieder Straftaten gegeben. Die Sozialarbeiter vor Ort bestätigen Probleme mit Gewalt, die Polizei nimmt das Gebiet verstärkt in den Fokus. Und wie sehen die Händler die Lage?
Benjamin Lummer
20:05 Uhr
9 min.
Pisten-Check im Erzgebirge: Alle Skilifte in der Übersicht – mit Preisen, Öffnungszeiten, Einkehr-Tipps
Wintersportler fahren bei laufenden Schneekanonen in der Skiarena Eibenstock. Derzeit herrschen laut Betreiber beste Bedingungen.
Abseits des Fichtelbergs gibt es im Erzgebirge zahlreiche Skigebiete. Dank der jüngsten Schneefälle läuft in vielen von ihnen mittlerweile der Betrieb. Doch wo genau gibt es überall Lifte? „Freie Presse“ gibt einen Überblick – mit Öffnungszeiten, Pistenlänge, Preisen.
unseren Redakteuren
07.01.2026
3 min.
Bitte melde dich: Rätsel um Markus Söders erste große Liebe aus Chemnitz
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder plauderte in einem Podcast über seine erste große Liebe aus Chemnitz.
Haben wir da richtig gehört: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schwärmte in einem Podcast von Chemnitz, dem Osten und erinnerte sich an seine erste große Liebe. Jetzt rätselt ganz Chemnitz: Wer ist die Unbekannte?
Nicole Jähn
Mehr Artikel