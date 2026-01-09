Musik der Woche: KI-K-Pop aus dem Vogtland, Ulk aus Franken mit J.B.O. und A$AP Rocky als Surfer von „Stranger Things“

Außerdem: Doch kein Vergessen? Plötzlich taucht ganz vorsichtig die legendäre Nachwende-Ostband Das Auge Gottes wieder auf!

Das neue Jahr startet mit einer kleinen musikalischen Überraschung, jedenfalls für mich: In unserer täglichen Online-Hitliste der meistgelesenen Artikel tauchte plötzlich wieder ein Text zu einer ostdeutschen Band auf, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. So etwas passiert eher selten, normalerweise werden die aktuellen Texte gelesen,...