Musik der Woche: Paula Hartmann schmerzt mit Berq, das Ego von Marteria und ein Geburtstag bei A-Ha

Der Rapper aus Rostock macht es spannend und streut hoffnungsvolle Ahnung für sein drittes „Zukunft“-Album. Eine norwegische Poplegende presst Silberplatten, und während die Jugend von Weltentonnen zerquetscht wird, geht Blond baden!

Als Thomas Gottschalk im Jahr 2000 bei „Wetten, dass ...?" plötzlich diese Band ankündigte, fürchtete man einen schlimmen Retro-Moment: Zwar hatten A-Ha auch in den 90ern zwei Platten veröffentlicht, doch die waren faktisch vollkommen untergegangen; die in den 80ern so unfassbar erfolgreichen Norweger galten mit ihrem Verträumtpop als...