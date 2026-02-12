MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Musik der Woche: Von Weltenzerfall und Rohfleischlichkeit

Bild: A. Hornoff, B. O. Hoffmann, W. Pedzich/cc
Bild: A. Hornoff, B. O. Hoffmann, W. Pedzich/cc
Kultur
Musik der Woche: Von Weltenzerfall und Rohfleischlichkeit
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Frauenpower? Davon macht uns das Berliner Duo 6euroneunzig ja mal ein ganz eigenes Bild! Währenddessen packt Madrugada-Sänger Sivert Høyem seine Koffer zur Sachsenreise, undMayhem schüttelt ein weiteres Metal-Meisterwerk aus dem Teufelsärmel.

Es liegt in der Natur der Sache, dass der neue Trend des so genannten „Fotzenrap“ (der heißt wirklich so, sorry!) an mir altem männlichen Gruftie eher vorbeizielt: Was Künstlerinnen wie Ikkimel mit ihrer zornigen Zotigkeit für den Feminismus erreichen wollen, muss Menschen wie mir, wenngleich ich den Frauen inhaltlich allen Erfolg...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
11 min.
Allein mit dem Mietwagen auf Safari durch Kenia - das geht!
Auf eigene Faust mit dem robusten Toyota Hilux. Wo geht es lang?
Lange wurde vor den chaotischen Straßen Kenias gewarnt. Doch inzwischen entwickelt sich ein individueller Tourismus. Wer einige Sicherheitsregeln beachtet, kann hier noch Natur pur erleben.
Ute Müller
09.01.2026
5 min.
Musik der Woche: KI-K-Pop aus dem Vogtland, Ulk aus Franken mit J.B.O. und A$AP Rocky als Surfer von „Stranger Things“
Außerdem: Doch kein Vergessen? Plötzlich taucht ganz vorsichtig die legendäre Nachwende-Ostband Das Auge Gottes wieder auf!
Tim Hofmann
06:00 Uhr
3 min.
Miso-Kürbissuppe mit Käse-Muffin: Ist das „The Taste of Chemnitz“?
Miso-Kürbissuppe mit einem herzhaften Käse-Muffin.
Dieses Rezept vom Instagram-Account „The Taste of Chemnitz“ vereint die Frische von Gemüse mit der wärmenden Note von Miso und Ingwer. Perfekt für den Übergang von Winter zu Frühling.
Josua Gerner
23.01.2026
5 min.
Musik der Woche: Der müde Abschied von Megadeth
Dave Mustaine jammert ein letztes Mal auf hohem Niveau, während Finch mit einer seiner Eseleien auffällt. Eine neue Band aus Tschechien erteilt derweil Wincent Weiss eine ordentliche Lektion!
Tim Hofmann
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel