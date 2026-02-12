Musik der Woche: Von Weltenzerfall und Rohfleischlichkeit

Frauenpower? Davon macht uns das Berliner Duo 6euroneunzig ja mal ein ganz eigenes Bild! Währenddessen packt Madrugada-Sänger Sivert Høyem seine Koffer zur Sachsenreise, undMayhem schüttelt ein weiteres Metal-Meisterwerk aus dem Teufelsärmel.

Es liegt in der Natur der Sache, dass der neue Trend des so genannten „Fotzenrap“ (der heißt wirklich so, sorry!) an mir altem männlichen Gruftie eher vorbeizielt: Was Künstlerinnen wie Ikkimel mit ihrer zornigen Zotigkeit für den Feminismus erreichen wollen, muss Menschen wie mir, wenngleich ich den Frauen inhaltlich allen Erfolg...