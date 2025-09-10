Apache 207 mit „21 Gramm“: Verwurmt

Musik
Hiphop
Eines vorweg: „21 Gramm“ (Four Music / Sony) von Apache 207 ist das typische Album eines Megastars, welcher auf dem Höhepunkt seiner Karriere alles infrage stellt und dabei versucht, sich ab sofort auf die essenziellen Dinge im Leben zu fokussieren. Auch diese sinddabei recht vorhersehbar: Freunde, Familie, Gesundheit, unvergessliche Momente...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.