„Innern“ ist das neue Album von Der Weg Einer Freiheit.
„Innern“ ist das neue Album von Der Weg Einer Freiheit. Bild: Season Of Mist
Musik
Der Weg Einer Freiheit mit „Innern“: Dunkelschön
Von Tim Hofmann, Welf Grombacher
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Blackmetal

Nach dem großartigen, aber auch etwas indierockigen 2021er-Album „Noktvrn“ ist den Post-Blackmetal-Helden Der Weg Einer Freiheit ein schlicht atemberaubender Folgeschlag gelungen: „Innern“ (Season Of Mist) verbindet packend organisch die melodiegekonnte Extrem-Raserei von Frühwerken wie „Unstille“ mit dem atmosphärischen...
28.08.2025
1 min.
Winselmutter mit „Schattentod in der Leibeswelt“: Keller-Kult
„Schattentod in der Leibeswelt“ ist das neue Album von Winselmutter.
Blackmetal
Tim Hofmann
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
09:48 Uhr
1 min.
Baxter Dury mit „Allbarone“: Tanzgeraune
„Allbarone“ ist das neue Album von Baxter Dury.
Indiedance
Tim Hofmann, Welf Grombacher
