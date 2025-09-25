Der Weg Einer Freiheit mit „Innern“: Dunkelschön

Blackmetal

Nach dem großartigen, aber auch etwas indierockigen 2021er-Album „Noktvrn“ ist den Post-Blackmetal-Helden Der Weg Einer Freiheit ein schlicht atemberaubender Folgeschlag gelungen: „Innern“ (Season Of Mist) verbindet packend organisch die melodiegekonnte Extrem-Raserei von Frühwerken wie „Unstille“ mit dem atmosphärischen...