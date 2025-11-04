Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
„Dead End Dreams (Chapter 1)" ist das neue Album von Diary Of Dreams. Bild: Label
„Dead End Dreams (Chapter 1)“ ist das neue Album von Diary Of Dreams. Bild: Label
„Dead End Dreams (Chapter 1)“ ist das neue Album von Diary Of Dreams.
„Dead End Dreams (Chapter 1)“ ist das neue Album von Diary Of Dreams. Bild: Label
Musik
Diary Of Dreams mit „Dead End Dreams (Chapter 1)": Leichtblei
Von Tim Hofmann, Welf Grombacher
Darkrock

Wie oft kann man einen ausgeklügelten Signature-Sound variieren? „Ja!“ meint Adrian Hates erneut für Diary Of Dreams: Auch auf „Dead End Dreams (Chapter 1)“ fühlt man in seinem Trademark-Finster-Electrorock sofort zu Hause – befindet sich aber wieder einmal in einem bislang unbekannten Raum. Bleischwer ist das Dunkel diesmal, dem...
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
12:16 Uhr
1 min.
The Charlatans mit „We Are Love“: Altnöl
„We Are Love“ ist das neue Album von The Charlatans.
Britpop
Tim Hofmann, Welf Grombacher
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
12:13 Uhr
1 min.
Malo Moray mit „Embrace“: Nebelfein
„Embrace“ ist das neue Album von Malo Moray.
Ambient-Jazz
Tim Hofmann, Welf Grombacher
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel