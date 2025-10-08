Fazil Say mit „Mozart & Mevlana“: Weitergedacht

Klassik

Bis heute streiten sich die Experten, ob Mozarts „Requiem“ wirklich von ihm stammt – ließ seine Ehefrau Konstanze das Fragment gebliebene letzte Stück ihres Gatten doch von Schülern zu Ende komponieren. Der türkische Pianist Fazil Say greift das auf und denkt Mozart weiter. Auf seinem neuen Album „Mozart & Mevlana“ (Warner) stellt er...