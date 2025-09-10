Heinz-Rudolf Kunze mit „Angebot und Nachfrage“: Verstreut

Musik
Deutschrock
„Angst ist die geballte Faust / nicht die off’ne Hand“: Immer wieder gelingen Heinz-Rudolf Kunze auf seinem 31. Album „Angebot und Nachfrage“ poetische Nachdenk-Miniaturen. Diese Berührungen so geschickt über die Platte verstreut, dass sich das Durchhören dann doch bis zum Schluss lohnt. Dafür muss man allerdings darüber...
