Lord Of The Lost mit „Opvs Noir, Vol.1“: Bodenwisch

Musik
Goth-Methal
Eines muss man Lord Of The Lost lassen: Die Hamburger haben nach wie vor einen unüberhörbaren Biss, der die Schwächen in ihrem eher gewöhnlichen Schwarze-Szene-Songwriting gut überspielt. Das elfte Studioalbum „Opvs Noir, Vol.1“ (Napalm Records) ist daher ein angenehm saftiger WGT-Rundumschlag mit viel Finsteratmosphäre, bösen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.