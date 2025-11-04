The Charlatans mit „We Are Love“: Altnöl

Musik
Britpop
Der Britpop ist zurück: Oasis wieder auf Tour, Suede mit einem Album am Start, und nach 24 Jahren hat Jarvis Cocker Pulp wieder zusammengetrommelt. Klar: Da dürfen da auch The Charlatans nicht fehlen. Für „We Are Love“ (Universal) ist Tim Burgess mit seinen Kumpels in die Rockfield Studios zurückgekehrt, wo vor fast 30 Jahren „Tellin‘...
