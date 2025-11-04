Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
„We Are Love“ ist das neue Album von The Charlatans.
„We Are Love“ ist das neue Album von The Charlatans. Bild: Universal
„We Are Love“ ist das neue Album von The Charlatans.
„We Are Love“ ist das neue Album von The Charlatans. Bild: Universal
Musik
The Charlatans mit „We Are Love“: Altnöl
Von Tim Hofmann, Welf Grombacher
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Britpop

Der Britpop ist zurück: Oasis wieder auf Tour, Suede mit einem Album am Start, und nach 24 Jahren hat Jarvis Cocker Pulp wieder zusammengetrommelt. Klar: Da dürfen da auch The Charlatans nicht fehlen. Für „We Are Love“ (Universal) ist Tim Burgess mit seinen Kumpels in die Rockfield Studios zurückgekehrt, wo vor fast 30 Jahren „Tellin‘...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
12:13 Uhr
1 min.
Malo Moray mit „Embrace“: Nebelfein
„Embrace“ ist das neue Album von Malo Moray.
Ambient-Jazz
Tim Hofmann, Welf Grombacher
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
23.10.2025
1 min.
Yom mit „Le Rythme du Silence“: Klingende Stille
„Le Rythme du Silence“ ist das neue Album von Yom.
Jazz
Tim Hofmann, Welf Grombacher
Mehr Artikel