Winselmutter mit „Schattentod in der Leibeswelt“: Keller-Kult

Musik
Blackmetal
Dank Metal-Youtuber Ernie Fleeten- kieker (Krachmucker-TV) hat diese Band gerade einen kleinen Hype im Underground – und zwar zu Recht: Winselmutter aus Oldenburg bringen das seltene Kunststück fertig, ernsthaft rohen, ultraprimitiven Blackmetal nicht nur auf den üblichen Akkorden abzureiten – und dazu echt catchy Melodien einzuflechten, die...
