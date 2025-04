Neu im Kino: Die Befreiung der Pamela Anderson in „The Last Showgirl“

Céline Sallette hat ein einfühlsames Filmporträt über die Ausnahmekünstlerin Niki de Saint Phalle geschaffen und Tom Tykwers mit „Das Licht“ ein Gegenwartsdrama.

The Last Showgirl. Es war eine ziemliche Überraschung, als Pamela Anderson mit dem Drama „The Last Showgirl“ nicht für den Oscar nominiert wurde. Denn ihre Hauptrolle hat eigentlich alle Zutaten für eine Erfolgsgeschichte in Hollywood. Ein starkes schauspielerisches Comeback – und eine emotionale Geschichte über eine Frau, die sich in...