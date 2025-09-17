Neu im Kino: „Downton Abbey – Das große Finale“ verabschiedet die Kultfamilie um Lady Mary

Außerdem neu im Kino: „Der Tiger“ zeigt eine Panzerbesatzung 1943 auf einer geheimen Mission und „Ganzer halber Bruder“, eine Tragikomödie, in der zwei Brüder wieder zueinander finden.

Downton Abbey – Das große Finale. Downton Abbey“, über sechs Staffeln und zwei Kinofilme war das ein Versprechen für Liebe, Eleganz und Drama in der Welt des britischen Hochadels. Seit 2010 fiebern die Fans mit der Familie des Lord of Grantham und der Dienerschaft mit, gespielt von Darstellern wie Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Joanne... Downton Abbey – Das große Finale. Downton Abbey“, über sechs Staffeln und zwei Kinofilme war das ein Versprechen für Liebe, Eleganz und Drama in der Welt des britischen Hochadels. Seit 2010 fiebern die Fans mit der Familie des Lord of Grantham und der Dienerschaft mit, gespielt von Darstellern wie Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Joanne...