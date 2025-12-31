Neu im Kino: „Holy Meat“, „Der Fremde“ und „Bon Voyage“ – Glaube, Existenzialismus, letzter Roadtrip

Diese Kinowoche ist nichts für Halbheiten: In „Holy Meat“ wird die Kirche zur Provinzsatire, François Ozon verfilmt radikal Camus‘ „Der Fremde“und „Bon Voyage“ erzählt mit Wärme vom letzten Weg.

Holy Meat. Ein Pfarrer, der es ernst meint – und gerade deshalb jede Menge Unheil lostritt: In „Holy Meat“ verlässt der dänische Geistliche Oskar (Jens Albinus) seine vertraute Gemeinde und bewirbt sich auf eine Stelle in der deutschen Provinz. Ihm fällt, wie er offen bekennt, „die Decke auf den Kopf“. Außerdem, so ein Argument der...