Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Neu im Kino: „Momo“ – Michael Endes Klassiker über Zeitdiebe, Mut und Fantasie

Das Waisenmädchen „Momo“ (Alexa Goodall) stellt sich den grauen Herren entgegen, die den Menschen ihre Zeit rauben wollen – mit Hilfe von Hora und Schildkröte Kassiopeia.
Das Waisenmädchen „Momo“ (Alexa Goodall) stellt sich den grauen Herren entgegen, die den Menschen ihre Zeit rauben wollen – mit Hilfe von Hora und Schildkröte Kassiopeia. Bild: Constantin/epd
Das Waisenmädchen „Momo“ (Alexa Goodall) stellt sich den grauen Herren entgegen, die den Menschen ihre Zeit rauben wollen – mit Hilfe von Hora und Schildkröte Kassiopeia.
Das Waisenmädchen „Momo“ (Alexa Goodall) stellt sich den grauen Herren entgegen, die den Menschen ihre Zeit rauben wollen – mit Hilfe von Hora und Schildkröte Kassiopeia. Bild: Constantin/epd
Kultur
Neu im Kino: „Momo“ – Michael Endes Klassiker über Zeitdiebe, Mut und Fantasie
Von DPA
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Außerdem neu im Kino: „A Big Bold Beautiful Journey“ mit Colin Farrell und Margot Robbie, sowie „The Smashing Machine“ mit Dwayne Johnson als MMA-Kämpfer Mark Kerr.

Momo. Wenn man doch nur endlich alles erledigt hätte! Noch eben eine Aufgabe auf der To-do-Liste abhaken, noch einmal überlegen, wo sich am nächsten Tag ein paar Minuten einsparen lassen. Das ewige Ringen um die Zeit – darum geht es auch in der Neuverfilmung des Literaturklassikers „Momo“. Die Geschichte kommt nach fast 40 Jahren wieder...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
Neu im Kino: „Downton Abbey – Das große Finale“ verabschiedet die Kultfamilie um Lady Mary
Eine Szene aus dem Film „Downton Abbey – Das große Finale“.
Außerdem neu im Kino: „Der Tiger“ zeigt eine Panzerbesatzung 1943 auf einer geheimen Mission und „Ganzer halber Bruder“, eine Tragikomödie, in der zwei Brüder wieder zueinander finden.
DPA
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
03.09.2025
4 min.
Neu im Kino: „22 Bahnen“ – Luna Wedler taucht ab in den gefeierten Roman-Hit
Eine Szene aus dem Film „22 Bahnen“. Wenn Tilda (Luna Wedler, rechts) den Kopf freibekommen und die Realität vorübergehend ausblenden will, schwimmt sie 22 Bahnen im Freibad. Dazu hat sie allen Grund: Neben Studium, Nebenjob, und einer alkoholkranken Mutter muss sie sich auch noch um ihre jüngere Schwester kümmern.
Außerdem neu im Kino: „Tafiti – Ab durch die Wüste“, ein Animationsfilm über Freundschaft und Toleranz.
DPA
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel