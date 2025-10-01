Neu im Kino: „Momo“ – Michael Endes Klassiker über Zeitdiebe, Mut und Fantasie

Außerdem neu im Kino: „A Big Bold Beautiful Journey“ mit Colin Farrell und Margot Robbie, sowie „The Smashing Machine“ mit Dwayne Johnson als MMA-Kämpfer Mark Kerr.

Momo. Wenn man doch nur endlich alles erledigt hätte! Noch eben eine Aufgabe auf der To-do-Liste abhaken, noch einmal überlegen, wo sich am nächsten Tag ein paar Minuten einsparen lassen. Das ewige Ringen um die Zeit – darum geht es auch in der Neuverfilmung des Literaturklassikers „Momo“. Die Geschichte kommt nach fast 40 Jahren wieder...