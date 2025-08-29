Neue Ausstellung im Museum Gunzenhauser: Die Kunstankäufe des Freistaates trotz knapper Kassen

Kultur
Das Museum in Chemnitz zeigt unter dem Motto „Win Win“ facettenreiche Neuerwerbungen der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen.
Sie ist wie ein Schaufenster in die aktuelle sächsische Kunstproduktion: Die neue Ausstellung „Win/Win“ zeigt zum zweiten Mal die Ankäufe der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen im Museum Gunzenhauser in Chemnitz. Ein vielfarbiges Mosaik aus Grafiken, Gemälden, Installationen, Videos lässt erleben, womit sich Künstlerinnen und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.