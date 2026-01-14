Neue Filme im Kino: Satire, Thriller und Horror

Kultur
Die aktuellen Starts „Extrawurst“, „The Housemade“ und „28 Years Later: The Bone Temple“ reichen von bissiger Gesellschaftskomödie über wendungsreichen Psychothriller bis zu düsterem Apokalypse-Kino.
Extrawurst. Die große Pointe dieser Komödie ist eigentlich eine traurige: Dass wir selbst über Kleinigkeiten kaum noch sprechen können, ohne sofort ideologisch aufeinander loszugehen. Marcus H. Rosenmüller verfilmt mit „Extrawurst“ den gleichnamigen Bühnenhit von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob als munteres, aber erstaunlich...
