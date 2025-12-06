Neue Weltmusik von Vicente Patíz: Gitarrist aus dem Erzgebirge auf Klangsuche in Namibia

Kultur
Vicente Patís aus dem Erzgebirge ist Weltmusik-Gitarrist. Das heißt in seinem Fall auch, dass er die Welt bereist. Zuletzt war er in Namibia. Wie hängen seine Reisen und seine Musik zusammen?
Orte, Menschen und Situationen, so beschreibt Vicente Patíz seine Inspirationsquellen. Vor kurzem war der Musiker, der eigentlich aus Johanngeorgenstadt im Erzgebirge stammt, wieder unterwegs. Siebzehn Tage verbrachte er in Namibia, acht Tage davon war er in der Wüste unterwegs. Zurück in Deutschland bereitet er die Konzerte in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.