  • Neue Weltmusik von Vicente Patíz: Gitarrist aus dem Erzgebirge auf Klangsuche in Namibia

Jörg Patiz aka Vicente Patíz aus dem Erzgebirge auf der Suche nach neuer Musik in Namibia. Bild: Jörg Patiz/privat
Jörg Patiz aka Vicente Patíz aus dem Erzgebirge auf der Suche nach neuer Musik in Namibia. Bild: Jörg Patiz/privat
Jörg Patiz aka Vicente Patíz aus dem Erzgebirge auf der Suche nach neuer Musik in Namibia.
Jörg Patiz aka Vicente Patíz aus dem Erzgebirge auf der Suche nach neuer Musik in Namibia. Bild: Jörg Patiz/privat
Kultur
Neue Weltmusik von Vicente Patíz: Gitarrist aus dem Erzgebirge auf Klangsuche in Namibia
Redakteur
Von Caspar Leder
Vicente Patís aus dem Erzgebirge ist Weltmusik-Gitarrist. Das heißt in seinem Fall auch, dass er die Welt bereist. Zuletzt war er in Namibia. Wie hängen seine Reisen und seine Musik zusammen?

Orte, Menschen und Situationen, so beschreibt Vicente Patíz seine Inspirationsquellen. Vor kurzem war der Musiker, der eigentlich aus Johanngeorgenstadt im Erzgebirge stammt, wieder unterwegs. Siebzehn Tage verbrachte er in Namibia, acht Tage davon war er in der Wüste unterwegs. Zurück in Deutschland bereitet er die Konzerte in der...
