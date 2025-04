Neuer Comic mit Captain Future: Der Frauenfeind als Weltraumheld?

Die Kultserie der 80er lebt nun erstmal sinnvoll als Bildroman wieder auf - mit einigen dankenswerten Kurskorrekturen

In einer Zeit, in der um jedes halbwegs erfolgreiche Spielzeug und erst recht um jede popkulturell auch nur im Ansatz kultige Comicserie ein Franchise samt Kinofilmen gebaut wird, wundert es dann doch, warum der Kapitalismus ausgerechnet Captain Future dabei so stiefmütterlich behandelt. Obwohl die Anime-Fernsehserie Anfang der 80er zu den...