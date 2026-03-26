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Sieht wieder rot: Moritz Wilken ist Grim104.
Sieht wieder rot: Moritz Wilken ist Grim104. Foto: Danny Kötter
Moritz Wilken ist Grim104.
Moritz Wilken ist Grim104. Foto: Danny Kötter
„Würd‘ mein Handy explodier‘n wie Hisbollah-Pager“: Grim104.
„Würd‘ mein Handy explodier‘n wie Hisbollah-Pager“: Grim104. Foto: Danny Kötter
Sieht wieder rot: Moritz Wilken ist Grim104.
Sieht wieder rot: Moritz Wilken ist Grim104. Foto: Danny Kötter
Moritz Wilken ist Grim104.
Moritz Wilken ist Grim104. Foto: Danny Kötter
„Würd‘ mein Handy explodier‘n wie Hisbollah-Pager“: Grim104.
„Würd‘ mein Handy explodier‘n wie Hisbollah-Pager“: Grim104. Foto: Danny Kötter
Kultur
Neues Album von Grim104: „Mein dummes Wessimaul, ich reiß‘ es auf!“
Redakteur
Von Tim Hofmann
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„No Country For Old Grim“ heißt das vierte Album des legendären Deutschrappers, der mit neuen alten Tönen und kralliger Poesie eine ganze Generation vermisst.

Es war ein prophetischer Großmoment der deutschen Popgeschichte: Mitten in die Besinnlichkeit der offiziellen Feier zu 30 Jahren Mauerfall am 9. November 2019 kippte ein gesamtdeutsches Rapduo zwischen salbungsvolle Balladen von Trettmann und Dirk Michaelis ein paar Eimer Essig.
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