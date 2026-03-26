Neues Album von Grim104: „Mein dummes Wessimaul, ich reiß‘ es auf!“

„No Country For Old Grim“ heißt das vierte Album des legendären Deutschrappers, der mit neuen alten Tönen und kralliger Poesie eine ganze Generation vermisst.

Es war ein prophetischer Großmoment der deutschen Popgeschichte: Mitten in die Besinnlichkeit der offiziellen Feier zu 30 Jahren Mauerfall am 9. November 2019 kippte ein gesamtdeutsches Rapduo zwischen salbungsvolle Balladen von Trettmann und Dirk Michaelis ein paar Eimer Essig. Es war ein prophetischer Großmoment der deutschen Popgeschichte: Mitten in die Besinnlichkeit der offiziellen Feier zu 30 Jahren Mauerfall am 9. November 2019 kippte ein gesamtdeutsches Rapduo zwischen salbungsvolle Balladen von Trettmann und Dirk Michaelis ein paar Eimer Essig.