Neues Album von Saxofon-Star James Brandon Lewis: Weiterdenken einer großen Jazzgeschichte

„Apple Cores“ ist das bereits 16. Album, das der Meister im Trio aufgenommen hat. Es ist eine Tour de Force, die Elemente von Dub und Hip-Hop, aber auch Gospel enthält.

James Brandon Lewis ist der Jazzsaxofonist der Stunde. Und das Tenorsaxofon ist das Königsinstrument des modernen Jazz. Das ist so, seit in den sechziger Jahren das Label impulse! unter seinem Produzenten Bob Thiele die wichtigsten Stimmen des Jazzaufbruchs in eine neue Zeit versammelte. John Coltrane, Pharoah Sanders, Archie Shepp, Albert Ayler,...