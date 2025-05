Neues aus der Gerüchteküche: Rettet Kraftklub das Chemnitzer Schauspielhaus?

Der Countdown „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ über der Stadthalle Chemnitz läuft auf Mittwoch, 21.15 Uhr zu. Irgendetwas wird dann passieren: In der Stadt diskutiert man sich die Köppe heiß: Was?

Das Wichtigste an einem guten Geheimkonzert ist, dass es nicht zu geheim sein darf: Wenn Zeit, Ort und Künstler nicht durchsickern würden, käme ja niemand.