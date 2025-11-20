Neugierde und Störungslust: Das Sams macht ab sofort das Theater Freiberg unsicher!

Kultur
Das Mittelsächsische Theater bringt den Kinderbuch-Bestseller „Eine Woche voller Samstage“ auf die Bühne: Humorvoll, rasant und mit leiser Tiefe ist das ein starkes Erlebnis für die ganze Familie.
Das Sams ist ein Klassiker deutscher Kinderliteratur. Paul Maar schrieb und illustrierte 1973 sein erstes Sams-Buch, es folgten weitere Bände, Verfilmungen, ein Musical, eine Bearbeitung für die Augsburger Puppenkiste und zahlreiche Theateradaptionen. Nun fand der Stoff den Weg auf die Freiberger Theaterbühne, wo er in einer nachmittäglichen...
