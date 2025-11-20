Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Neugierde und Störungslust: Das Sams macht ab sofort das Theater Freiberg unsicher!

Boris Schwiebert als Herr Taschenbier und Cornelia Wöß als das Sams in „Eine Woche voller Samstage“.
Boris Schwiebert als Herr Taschenbier und Cornelia Wöß als das Sams in „Eine Woche voller Samstage“. Bild: MiT/Detlev Müller
Cornelia Wöß als Sams und Fabian Vogt im Tütü verzauberten auch nach der Aufführung beim Fototermin für Groß und Klein.
Cornelia Wöß als Sams und Fabian Vogt im Tütü verzauberten auch nach der Aufführung beim Fototermin für Groß und Klein. Bild: Elke Hussel
Herr Taschenbier zwischen Anarchie (Sams) und Bürgerlichkeit (Frau Rotkohl).
Herr Taschenbier zwischen Anarchie (Sams) und Bürgerlichkeit (Frau Rotkohl). Bild: MiT/Detlev Müller
Kultur
Neugierde und Störungslust: Das Sams macht ab sofort das Theater Freiberg unsicher!
Von Elke Hussel
Das Mittelsächsische Theater bringt den Kinderbuch-Bestseller „Eine Woche voller Samstage“ auf die Bühne: Humorvoll, rasant und mit leiser Tiefe ist das ein starkes Erlebnis für die ganze Familie.

Das Sams ist ein Klassiker deutscher Kinderliteratur. Paul Maar schrieb und illustrierte 1973 sein erstes Sams-Buch, es folgten weitere Bände, Verfilmungen, ein Musical, eine Bearbeitung für die Augsburger Puppenkiste und zahlreiche Theateradaptionen. Nun fand der Stoff den Weg auf die Freiberger Theaterbühne, wo er in einer nachmittäglichen...
