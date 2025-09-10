Nina-Maria Mixtacki: Lasst doch die Kirche im Dorf!

Der Pfarrerin geht eine Begegnung auf ihrer Schottlandreise nicht aus dem Kopf: Die hat mit einem älteren Herrn, einer Kirche und mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, zu tun.

Heute möchte ich Sie noch einmal mit nach Schottland nehmen, wo der beste Ehemann von allen und ich kürzlich verweilen durften. In der letzten Kolumne habe ich ja schon erzählt, wie unser Urlaub aussah: mit dem Mietauto durch die Highlands, von kleinen Dörfern zu beeindruckenden Landschaften. Einer dieser Orte war Braemar – ein Ort mitten in...