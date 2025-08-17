Nord-Kult für die Kulturhauptstadt: So feierte Wardruna auf dem Theaterplatz Mutter Natur

Kultur
Die weltbekannte Ritual-Folkband um den früheren Blackmetal-Star Einar Selvik erweckte in Chemnitz die Schönheit des Ursprünglichen zum Leben.
Wer sich so konsequent gegen alle Geschwindigkeiten und Fetische der heutigen Zeit stellt wie der norwegische Musiker Einar Selvik, hat es zwangsläufig nicht leicht. Daher ist es schon bemerkenswert, dass beim Konzert seiner rituellen Nordfolk-Band Wardruna am Samstagabend auf dem Chemnitzer Theaterplatz die Menschenreihen nur wenig lichter...
