Oberer Totpunkt: So soll „Rummelplatz“ zum Opern-Höhepunkt der Kulturhauptstadt werden

Nach dem Roman des Chemnitzer Autors Werner Bräunig gibt es am 20. September die Uraufführung eines Musiktheaters, das Region und Weltgetriebe zusammenbringen soll. Am Mittwoch gab es erste Einblicke.

Das Bühnenbild sieht im Modell spannend aus, obwohl Volker Thiele vom Theater Chemnitz es denkbar karg gestaltet hat: Gespielt wird in einem dunkelgrauen Kasten, dessen schlammverschmierter Boden die Wände hochkriecht.