Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Oberer Totpunkt: So soll „Rummelplatz“ zum Opern-Höhepunkt der Kulturhauptstadt werden

„Rummelplatz“-Regisseur Frank Hilbrich im Gespräch mit dem Komponisten Ludger Vollmer, der Librettistin Jenny Erpenbeck und dem Generalintendanten Christoph Dittrich am Mittwoch in der Oper Chemnitz.
„Rummelplatz“-Regisseur Frank Hilbrich im Gespräch mit dem Komponisten Ludger Vollmer, der Librettistin Jenny Erpenbeck und dem Generalintendanten Christoph Dittrich am Mittwoch in der Oper Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
„Rummelplatz“-Regisseur Frank Hilbrich im Gespräch mit dem Komponisten Ludger Vollmer, der Librettistin Jenny Erpenbeck und dem Generalintendanten Christoph Dittrich am Mittwoch in der Oper Chemnitz.
„Rummelplatz“-Regisseur Frank Hilbrich im Gespräch mit dem Komponisten Ludger Vollmer, der Librettistin Jenny Erpenbeck und dem Generalintendanten Christoph Dittrich am Mittwoch in der Oper Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
Kultur
Oberer Totpunkt: So soll „Rummelplatz“ zum Opern-Höhepunkt der Kulturhauptstadt werden
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Roman des Chemnitzer Autors Werner Bräunig gibt es am 20. September die Uraufführung eines Musiktheaters, das Region und Weltgetriebe zusammenbringen soll. Am Mittwoch gab es erste Einblicke.

Das Bühnenbild sieht im Modell spannend aus, obwohl Volker Thiele vom Theater Chemnitz es denkbar karg gestaltet hat: Gespielt wird in einem dunkelgrauen Kasten, dessen schlammverschmierter Boden die Wände hochkriecht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
01.06.2025
5 min.
Violettas letzte Liebe: Überzeugende „La Traviata“-Premiere an der Oper Chemnitz
Athanasia Zöhrer als Violetta Valéry und Seungwoo Simon Yang als Alfredo in der Verdi-Oper „La Traviata“. Das Stück feierte am Samstag an der Oper Chemnitz Premiere.
Die Inszenierung von Anja Kühnhold wird den dementsprechend hohen Erwartungen gerecht, mit klugen Ideen und einer grandiosen Athanasia Zöhrer als Violetta.
Sarah Hofmann
16:06 Uhr
2 min.
Zwei Menschen durch Schüsse an Moschee in Schweden verletzt
Medienberichten zufolge fand ein Freitagsgebet in der Moschee statt, als es zu dem Vorfall kam.
In der schwedischen Stadt Örebro findet in einer Moschee das Freitagsgebet statt, da sind plötzlich Schüsse zu hören. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.
05.04.2025
4 min.
Krach, Bumm, Krach, Bumm: So ähnlich soll die Wismut auf der Opernbühne klingen
1990 hatte moderne Technik in die Wismut-Schächte Einzug gehalten. Der Beginn des Uranbergbaus im Erzgebirge galt als wild und entbehrungsreich – und wird ab September auf der Opernbühne thematisiert.
Der in der DDR verfemte Wismut-Roman „Rummelplatz“ soll ein Höhepunkt der Kulturhauptstadt werden – als Oper. Nun brachte Komponist Ludger Vollmer erste Hörproben vorbei.
Frank Hommel
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
Mehr Artikel