Ein Chatbot, der immer zuhört und nie widerspricht: Für manche scheint ein KI-Beziehungsmodell die ideale Partnerschaft zu sein. Doch was, wenn emotionale Abhängigkeit in einer Tragödie endet?

Lena, eine Bürokauffrau, fand in ChatGPT eine Art Alltagsstütze. Richard, ein promovierter Physiker aus Österreich, liebt seine selbst entworfene KI-Freundin „Vaia“ seit drei Jahren. Und Vivian, 28, fühlte sich von der digitalen Liebe so verstanden wie nie zuvor – bis die KI plötzlich aggressiv wurde. Was klingt wie eine Episode aus der...