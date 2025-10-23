Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Plauener Theater voller Magie: Kinder feiern „Aladdin und die Wunderlampe“

Janek Biedermann als Aladdin und Philipp Rosenthal als Dschinn auf dem fliegenden Teppich im Vogtlandtheater Plauen.
Janek Biedermann als Aladdin und Philipp Rosenthal als Dschinn auf dem fliegenden Teppich im Vogtlandtheater Plauen. Bild: Christian Leischner
Janek Biedermann als Aladdin und Philipp Rosenthal als Dschinn auf dem fliegenden Teppich im Vogtlandtheater Plauen.
Bild: Christian Leischner
Kultur
Plauener Theater voller Magie: Kinder feiern „Aladdin und die Wunderlampe“
Redakteur
Von Maurice Querner
Mit dem Weihnachtsmärchen „Aladdin und die Wunderlampe“ verwandelt das Vogtlandtheater Plauen die Bühne in eine magische Wüste – laut, farbig und mitreißend.

Wenn im Plauener Vogtlandtheater 400 Grundschulkinder auf ihren Plätzen sitzen, wird es laut. So laut, dass selbst ein startender Airbus daneben beinahe wie ein harmloses Kätzchen klingt. Doch die Theaterpädagoginnen lassen sich davon nicht einschüchtern – im Gegenteil: Sie verwandeln die kindliche Unruhe in Energie. Mit einem...
