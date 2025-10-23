Plauener Theater voller Magie: Kinder feiern „Aladdin und die Wunderlampe“

Kultur
Mit dem Weihnachtsmärchen „Aladdin und die Wunderlampe“ verwandelt das Vogtlandtheater Plauen die Bühne in eine magische Wüste – laut, farbig und mitreißend.
Wenn im Plauener Vogtlandtheater 400 Grundschulkinder auf ihren Plätzen sitzen, wird es laut. So laut, dass selbst ein startender Airbus daneben beinahe wie ein harmloses Kätzchen klingt. Doch die Theaterpädagoginnen lassen sich davon nicht einschüchtern – im Gegenteil: Sie verwandeln die kindliche Unruhe in Energie. Mit einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.