Plauener Theater voller Magie: Kinder feiern „Aladdin und die Wunderlampe“

Mit dem Weihnachtsmärchen „Aladdin und die Wunderlampe“ verwandelt das Vogtlandtheater Plauen die Bühne in eine magische Wüste – laut, farbig und mitreißend.

Wenn im Plauener Vogtlandtheater 400 Grundschulkinder auf ihren Plätzen sitzen, wird es laut. So laut, dass selbst ein startender Airbus daneben beinahe wie ein harmloses Kätzchen klingt. Doch die Theaterpädagoginnen lassen sich davon nicht einschüchtern – im Gegenteil: Sie verwandeln die kindliche Unruhe in Energie. Mit einem...