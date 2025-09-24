Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Politdrama, Splatter und Familienabenteuer: Drei neue Filme im Kino

Leonardo DiCaprio als Bob Ferguson in dem Film „One Battle After Another“. Bob Ferguson gehörte einst zu einer berüchtigten Widerstandsgruppe namens „French 75“, die unter anderem hunderte Insassen einer Abschiebehaftanstalt befreit hat. Rund 16 Jahre später holt ihn seine Vergangenheit ein.
Leonardo DiCaprio als Bob Ferguson in dem Film „One Battle After Another“. Bob Ferguson gehörte einst zu einer berüchtigten Widerstandsgruppe namens „French 75“, die unter anderem hunderte Insassen einer Abschiebehaftanstalt befreit hat. Rund 16 Jahre später holt ihn seine Vergangenheit ein. Bild: epd
Leonardo DiCaprio als Bob Ferguson in dem Film „One Battle After Another“. Bob Ferguson gehörte einst zu einer berüchtigten Widerstandsgruppe namens „French 75“, die unter anderem hunderte Insassen einer Abschiebehaftanstalt befreit hat. Rund 16 Jahre später holt ihn seine Vergangenheit ein.
Leonardo DiCaprio als Bob Ferguson in dem Film „One Battle After Another“. Bob Ferguson gehörte einst zu einer berüchtigten Widerstandsgruppe namens „French 75“, die unter anderem hunderte Insassen einer Abschiebehaftanstalt befreit hat. Rund 16 Jahre später holt ihn seine Vergangenheit ein. Bild: epd
Kultur
Politdrama, Splatter und Familienabenteuer: Drei neue Filme im Kino
Von DPA
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kinowoche bringt mit Andersons „One Battle After Another“, dem schrillen „The Toxic Avenger“ und dem vierten Teil einer beliebten Buchverfilmung drei sehr unterschiedliche Premieren.

One Battle After Another. Paul Thomas Anderson gilt nicht gerade als Vielfilmer. Wenn der amerikanische Regisseur ein Projekt angeht, dann nimmt er sich Zeit. Zwei Jahrzehnte hat er an „One Battle After Another“ gearbeitet, und dieser lange Atem ist dem Film in jeder Szene anzumerken. Entstanden ist ein zweieinhalbstündiges Epos, das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
24.09.2025
6 min.
Schlingel-Festival in Chemnitz: Filme auch für Erwachsene - die jung geblieben sind
Wiedersehen mit einem ganz besonderen "Spitzbart": "Unser Sandmännchen - Die Reise zur Traumsandmühle".
Vom chinesischen Fantasy-Spektakel über britische Sozialdramen bis zu taiwanesischen Coming-of-Age-Filmen – das Schlingel-Festival bringt ab Samstag große Geschichten nach Chemnitz. Zehn Empfehlungen.
Maurice Querner
26.08.2025
5 min.
Deutschlands neue Oscar-Hoffnung kommt in die Kinos
Lena Urzendowsky in ihrer Rolle als „Angelika“ in dem Film „In die Sonne schauen“. Das in Cannes ausgezeichnete Drama von Mascha Schilinski, gehandelt als deutsche Oscar-Hoffnung, erzählt von Geheimnissen, Traumata und Schatten, die sich über Generationen ziehen.
Der Oscar-Kandidat „In die Sonne schauen“ startet in den Kinos und erzählt von vier Frauen und den Schatten der Vergangenheit. In „Die Rosenschlacht“ geraten Oliva Colman und Benedict Cumberbatch als Ehepaar in einen bitteren Machtkampf. Außerdem diese Woche neu: die Action-Komödie „Bride Hard“.
DPA
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
Mehr Artikel