„Polizeiruf“ aus Rostock: Schon wieder schlechte Laune!

Nachdem erst vor zwei Wochen die Ermittlerinnen im Bremer „Tatort“ notorisch schlechte Laune hatten, geht das in diesem „Polizeiruf“ so weiter. Der Film dreht sich diesmal um das Böse an sich.

Es geht hoch her in den Wäldern bei Rostock. Da wird viel gejagt, gewildert, und es fallen auch noch weitere Schüsse, die eine junge Frau töten und eine zweite schwer verletzen. Die beiden sind Aktivistinnen, die im Kampf für den Tierschutz auch schon einen Hochsitz angesägt haben. Was einen nach wie vor begeisterten Jäger in den Rollstuhl...