Premiere am Schauspiel Leipzig: Wo „Der Sturm“ seine Kraft verliert

Shakespeares Klassiker als modernes Spiel mit Projektionen. Regisseur Adewale Teodros Adebisi verspricht Emanzipation, liefert aber vor allem starke Bilder – und eine schwache Caliban.

„Wie schnell man durch Blicke zum Objekt wird.“ Miranda wundert sich, dass der Inselbesucher in ihr eine Primitive sieht. Ob Erkenntnis in ihr reift? Immerhin nannte sie Minuten zuvor noch Caliban ein wildes Weib. Richtig gelesen: In der „Der Sturm“-Fassung von Adewale Teodros Adebisi erfährt die unterdrückte Figur ein bisschen Frieden....