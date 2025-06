Premiere für „Vice Versa“ an der Semperoper: Getanztes Philosophieren

Ein Tanzabend begeistert in Dresden zum Spielzeitende mit zwei Stücken international renommierter Choreografen

Diesmal lag das pure Vergnügen in der Kühle. Zur hochsommerlichen Hitze am Wochenende lud die Dresdner Semperoper die Fangemeinde des gepflegten Tanzes in vielen Spielarten zu einem Spielzeitabschluss ein, der Freude machte. Unter dem (sagen wir mal frei schwebenden) Titel „Vice Versa“ war im ersten Teil das 2014 in Göteborg uraufgeführte...