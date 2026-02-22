Premiere im Spinnbau „Hey, hey, hey Taxi!“: Wenn das Kind nicht schlafen will

Kultur
Das Figurentheater Chemnitz formt aus Saša Stanišić Gute-Nacht-Geschichten einen wilden Ritt durch kindliche Phantasiewelten
Was tun, wenn das Kind nicht einschlafen will? Ausreden und Ursachen, noch ein wenig wach zu bleiben, finden Kinder mit nicht enden wollender Phantasie: nochmal auf Toilette. Der Gute-Nacht-Kuss fehlt. Es ist zu dunkel. Oder zu hell. Und viel zu warm. Was helfen soll, sagen Pädagogen, sind Rituale. Die allabendliche Gute-Nacht-Geschichte etwa....
