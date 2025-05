Premiere in Plauen: „Hoffmanns Erzählungen“ im Zerrspiegel toxischer Männlichkeit

Was passiert, wenn Männerfantasien bis ins Absurde überdreht werden? Wie die Neuinszenierung von Offenbachs Oper „Hoffmanns Erzählungen“ am Theater Plauen-Zwickau mit Projektionen und Erwartungen spielt.

In Pluderhose dreht sich Püppchen Olympia um sich selbst, gesungen und gespielt von Sopranistin Elisabeth Birgmeier. Ihren Rock hat sie längst ausgezogen. Sie schlägt sich auf den Po, tanzt, zwinkert, packt sich an die Brüste, seufzt, trällert und singt in brillanten Tönen, mal auch absichtlich hoch und schief, ihre Arie von den Vöglein im...