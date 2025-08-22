„Requiem A“ auf Schallplatte: Rammstein-Keyboarder bezahlt Klassik-Produktion

Das Großwerk des Dresdner Komponisten Sven Helbig wird mit dem Kreuzchor nach Aufführungen in Dresden und Wien nun auch in London zu hören sein.

Bedeutende Kunst entsteht fast immer nur dann, wenn sie raus muss: Wenn der Künstler etwas in sich trägt, das er einfach ausdrücken muss, und dazu eine Form sucht – ohne dass er bereits einen Plan hat, was er mit dem daraus resultierenden Werk machen will oder wie er es gar vermarkten kann.