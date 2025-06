Richard David Precht live in Chemnitz: Sein kann alles!

Niemand umwickelt die Apokalypse so gekonnt mit einem hoffnungsfrohen „Ach komm!“ wie Deutschlands wohl bekanntester Philosoph. Und das funktioniert durchaus sehr anregend.

„Inkompetenzkompensationskompetenz“ – so beschreibt Richard David Precht seine wesentliche Fähigkeit, und ich kann mir nicht sicher sein, ob er mich für diese Feststellung jetzt verklagen lässt. Denn: Erlaubterweise darf man die Precht-Veranstaltung am Donnerstagvormittag in einem doch recht noblen Chemnitzer Hotel, auf der er dieses...