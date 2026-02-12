Richy Müller kommt nicht als „Tatort“-Kommissar, sondern als „Rain Man“ auf eine Dresdner Bühne

Dresden. Er ist für seinen nächsten Coup in Sachsen gelandet. Aber Richy Müller wird hier nicht als „Tatort“-Kommissar Lannert ermitteln. Er spielt in den nächsten Monaten in der Comödie Dresden den „Rain Man“. Wir sprachen mit Müller in Dresden.

Freie Presse: Sie spielen den Autisten Raymond, also Rain Man, bereits seit 2014. Haben Sie noch einen Überblick, wo Sie damit in zwölf Jahren aufgetreten sind? Freie Presse: Sie spielen den Autisten Raymond, also Rain Man, bereits seit 2014. Haben Sie noch einen Überblick, wo Sie damit in zwölf Jahren aufgetreten sind?