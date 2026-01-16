MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Robbie Williams knallt überraschend „Britpop“ auf den Markt - die Sensation ist kurzweilig wiewohl auch -lebig

Britpopper: Robbie Williams
Britpopper: Robbie Williams Bild: Jason Hetherington
Britpopper: Robbie Williams
Britpopper: Robbie Williams Bild: Jason Hetherington
Kultur
Robbie Williams knallt überraschend „Britpop“ auf den Markt - die Sensation ist kurzweilig wiewohl auch -lebig
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das ist schon geil: Englands smarter Superstar frischt mit dem ersten richtigen Album seit zehn Jahren die Erinnerung an ihn auf. Aber kann der den Nagezahn der Zeit wirklich abbrechen?

Etwas Gewurschtel hat Robbie Williams mit seinem neuen Album bereits hinter sich: Eigentlich sollte die Platte schon im Herbst letzten Jahres erscheinen. Doch weil sie da, wie der britische Superstar süffisant erklärte, mit „Life Of A Showgirl“ von Taylor Swift konkurriert hätte, verschob er die Veröffentlichung auf den 6. Februar 2026.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.01.2026
2 min.
Robbie Williams überrascht mit früher Album-Veröffentlichung
Robbie Williams hat ein neues Album auf den Markt gebracht. (Archivbild)
Lange mussten die Fans des britischen Stars auf ein neues Album warten. Nun gibt es wieder neue Musik von Robbie Williams - und das deutlich früher als angekündigt.
16.01.2026
4 min.
Salami und Wiegebraten sind der Renner: Fleischerei in Hainichen gibt es seit 60 Jahren
Die Fleischerei Scheffler mit Erika Scheffler und Fleischermeister Willy Scheffler, Verkäuferin Melanie Walker und Fleischermeister Tino Scheffler (v.l.).
1966 war es soweit: Willy und Erika Scheffler starteten mit Mitte 20 im eigenen Betrieb. Sohn Tino setzt heute die Tradition fort. Mit der „Weberstube“ hat sich ein zweites Standbein etabliert.
Franziska Bernhardt-Muth
13:00 Uhr
3 min.
Dieses erzgebirgische Sauerkraut schmeckt am besten: Verkostung zeigt, was die Spezialität ausmacht
Unter anderem der Geruch wurde bei der Sauerkrautverkostung in Hundshübel bewertet. Dazu musste die Jury, zu der Max Geier (vorn) gehörte, Augenbinden aufsetzen.
Zum neunten Mal fand der Wettbewerb in einem Gasthof in Hundshübel statt. Dieses Mal standen 26 Proben zur Bewertung.
Heike Mann
12:55 Uhr
2 min.
Skifahrerin Weidle-Winkelmann wird Zweite in Tarvisio
Kira Weidle-Winkelmann zeigte in der Abfahrt von Tarvisio eine starke Vorstellung.
Kira Weidle-Winkelmann sorgt drei Wochen vor Olympia für einen weiteren deutschen Mutmacher. Auch Emma Aicher überzeugt in der Abfahrt von Tarvisio. Eine Lokalmatadorin feiert ihren Premieren-Sieg.
17.01.2026
4 min.
Neues von Robbie Williams: "Eine Menge Brit" und "auch Pop"
Robbie Williams überraschte seine Fans drei Wochen früher mit seinem neuen Album. (Archivbild)
Nach sieben Jahren veröffentlicht Robbie Williams ein neues Album. Darauf reist der britische Popstar musikalisch zurück. Auf "Britpop" gibt es vertraute Klänge und ein paar Überraschungen.
Philip Dethlefs, dpa
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
Mehr Artikel