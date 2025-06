„Rock im Park“: Verregnete Geburtstagsparty mit Überraschungen

Das Wetter war bei der großen Geburtstagsparty nicht das Beste. Die Fans feierten trotzdem ausgiebig beim 30. Jubiläum des Musikfestivals.

Drei Tage laute Musik, viel Regen und Matsch – trotz schlechten Wetters haben beim 30. Jubiläum von „Rock im Park“ Zehntausende Fans ausgelassen in Nürnberg gefeiert – trotz Regenwetters und des entsprechenden Schlamms. Aber das sind Festivalbesucher gewöhnt. Also tanzten viele bis spät in die Nacht vor den Bühnen, und: Phasenweise...