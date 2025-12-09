Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Rückkehr von Radiohead live in Berlin: Depressive Schönheit für die nächste Generation

Zurück mit einem sanft-schrägen Knall: Radiohead-Kopf Thom Yorke.
Zurück mit einem sanft-schrägen Knall: Radiohead-Kopf Thom Yorke. Bild: Alex Lake
Zurück mit einem sanft-schrägen Knall: Radiohead-Kopf Thom Yorke.
Zurück mit einem sanft-schrägen Knall: Radiohead-Kopf Thom Yorke. Bild: Alex Lake
Kultur
Rückkehr von Radiohead live in Berlin: Depressive Schönheit für die nächste Generation
Von Gunnar Leue
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Auftakt ihres viertägigen Großkonzert-Events am Montagabend begeistert die Alternative-Institution ein euphorisches Publikum

07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
12:30 Uhr
3 min.
Depeche-Mode-Coverband Forced To Mode liefert in Zwickau Show der Extraklasse ab
Heiko Ziegler hat seiner Frau Britta mit einer Sweetjacke von Forced To Mode ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk bereitet.
Die drei Berliner Musiker von Forced To Mode, die als weltbeste Depeche Mode-Coverband gelten, haben in der Sparkassen Arena in Zwickau rund 2.500 Fans mit ihrer Show begeistert.
Ralf Wendland
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
27.11.2025
5 min.
Kraftklub-Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“: Wie die Chemnitzer Band vom Älterwerden erzählt
Das neue Kraftklub-Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ ist ab dem 27.11. überall im Handel und zum Stream verfügbar.
Es wurde viel gemunkelt über das neue Kraftklub-Album. Wird es ihr letztes sein? In welche Richtung geht es? Nun ist „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ draußen und liefert Antworten. Eine Rezension.
Josua Gerner
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
