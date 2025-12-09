Rückkehr von Radiohead live in Berlin: Depressive Schönheit für die nächste Generation

Zum Auftakt ihres viertägigen Großkonzert-Events am Montagabend begeistert die Alternative-Institution ein euphorisches Publikum

Als wäre das Rockjahr 2025 in puncto Comeback nicht schon durch Oasis entschieden, kommt zum Ende hin doch noch ein heißer Kandidaten auf Touren: Radiohead. Die Lieblinge aller Kritiker und – das ist ja die große Kunst – auch unzähliger Fans, sind nach sieben Jahren zurück. Grund für die Auszeit für die Band um Sänger Tom Yorke waren...